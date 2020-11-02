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Заместитель директора исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго

Зачем МВФ учит русский алфавит

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Неравномерность, сложная структура баланса спроса и предложения, проблемы с платежеспособностью компаний - вот особенности текущей ситуации, считает представитель МВФ

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Для отображения траектории развития глобальной экономики после кризиса больше подойдут не традиционные латинские, а русские буквы, например, Ш, Ю или Я, заявил заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго.

В пятницу на форуме "Россия зовёт!" управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль предложил для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса использовать не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку что-то пойдёт вверх, а что-то продолжит падать, сообщает РИА Новости.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Неравномерность, сложная структура баланса спроса и предложения, проблемы с платежеспособностью компаний и в каком-то смысле антропогенный характер рецессии - вот особенности текущей ситуации, сказал он на Международном биржевом форуме.

"Мне кажется важным отметить то, что данная рецессия не похожа ни на одну предыдущую рецессию. Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами", - сказал Спилимберго на форуме "Россия зовёт!".

"Я бы искал, в какой форме будет кривая восстановления, в "дебрях" русского алфавита. Уверен, что это будет нелинейный график. Я думаю, нас ждут еще какие-то "американские горки" – взлеты и падения как минимум еще несколько месяцев – до того, как будет обнаружено нормальное лекарство", - добавил представитель МВФ.

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"И еще раз говорю, я бы искал подходящую букву в русском алфавите: может быть Я, может быть Ю, Ш", - резюмировал он.

 



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