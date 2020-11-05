Как выборы в США повлияют на курсы валют стран СНГ?

Хотя курс российского рубля уже снизился на фоне президентских выборов, опасения насчет долгосрочной девальвации нацвалют в других странах СНГ сильно преувеличены, считают эксперты

Внимание фондовых бирж приковано к президентским выборам в США. Как этот процесс может повлиять на курсы валют стран СНГ - разбиралась Данара Курманова.

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В то время как действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп обещает в случае своей победы расширять нефтегазовый сектор, его соперник, демократ Джо Байден намерен развивать альтернативную энергетику.

Однако инвестирование в зеленые технологии грозит негативно повлиять на страны, зависящие от экспорта нефти и газа. А к их числу как раз относятся некоторые государства-члены СНГ, в том числе и РФ.

Между тем, остальные страны Содружества также зависимы от российского рубля из-за взаимной торговли и рискуют столкнуться с кризисом в несырьевом секторе.

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Угрозы преувеличены

Главные опасения инвесторов связаны, прежде всего, с падением российского рубля из-за угрозы введения новых санкций при победе Байдена, а также с возможным послаблением санкционного режима в отношении Ирана. Ведь если Тегеран увеличит объемы предложения нефти на мировом рынке, цены на сырье упадут, и это отрицательно скажется на нацвалютах нефтяных стран.

Впрочем, влияние результатов американских выборов на финансовый рынок сильно преувеличено, считает эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Конечно, есть большая доля неопределенности, связанная с тем, по какому пути пойдет дальнейшее развитие экономики Штатов, и несомненно, экономика повлияет на курс доллара. Но эту ситуацию нужно рассматривать в двух аспектах. Первый – краткосрочный, когда инвесторы предпочитают уходить в более твердые, как им кажется, активы, то есть доллар. В этом случае валюты могут потерять устойчивость, но ненадолго. А второй аспект – это долгосрочные прогнозы, связанные с курсом нового президента", – отмечает эксперт.

С одной стороны, победа Трампа для СНГ выглядит предпочтительнее – его стратегия не предполагает новых мощных санкций против России, зато способствует росту нефтяных котировок. Однако важно понимать, что предвыборные речи Байдена – это одно, а реальное воплощение политического курса – совсем другое, подчеркивает Михаил Беляев.

"Когда политик садится в кресло президента, ему нужно управлять страной, он оказывается в жестких условиях, преодолеть которые он не может, поэтому риторика переходит в более практическое русло, максимально приближенное к реалиям", – говорит аналитик.

Главное – не выборы, а пандемия

2 ноября, за день до выборов в США, снижался российский рубль, достигнув минимальных значений с конца марта: стоимость 1 доллара превышала 80 рублей. Но данное падение носит спекулятивный характер, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Выборы – это лишь довесок к сложившейся экономической ситуации, возможность поиграть на бирже. Нынешний провал связан с нефтью. Мы видим, как страны Европы одна за другой вводят карантин. Это означает снижение перемещения людей и в плане пользования автомобилями, и в плане международных перелетов. То есть происходит снижение пользования топливом, а значит – снижение спроса на нефть и соответствующее падение цен. Выборы в данном случае не имеют особого значения", – заявил он.

По мнению эксперта, даже если к власти придет Джо Байден, вряд ли Вашингтон продолжит серьезное антироссийское давление, которое могло бы отразиться на странах СНГ.

Дело в том, что США использовали почти все варианты санкций, которые можно было ввести против России без нанесения ущерба самой американской экономике. Об этом в октябре текущего года сообщил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Можно дальше действовать по пути санкций против российского фондового рынка, но тогда пострадают американские компании, которые на нем зарабатывают. А в случае каких-либо санкций, связанных с проектом "Северный поток-2" (газопровод по дну моря из РФ в Германию – ред.), Штаты рискуют испортить отношения с Европой", – объяснил экономист.

Кризис по всему СНГ

Тем не менее, странам СНГ нужно быть готовыми к тому, что кризис продлится до середины следующего года, отмечает Алексей Зубец. Главная причина возможных экономических сложностей – не выборы, а экономические последствия пандемии коронавируса.

"Такие нефтезависимые страны, как Казахстан и Азербайджан, столкнутся с проблемами из-за снижения цен на нефть. Особенно их почувствует Азербайджан, который сейчас втянулся в военный конфликт, а военные конфликты требуют денег, и на этом фоне падение цен на нефть – неприятное явление", – говорит эксперт.

Кризис в нефтяных странах коснется и несырьевых государств, однако многое в этом случае зависит от экономики России.

"Импортные возможности России – это объем валюты, который Россия может потратить на продукцию постсоветских стран. Поэтому объем торговли стран СНГ зависит от РФ. Например, Россия является основным импортером для Беларуси. Не меньшую роль играет и российский рынок труда – из-за закрытых границ не все мигранты могут попасть в российские города, чтобы зарабатывать деньги и отправлять денежные переводы на родину, что также влияет на национальные экономики. Одна из причин протестов в Кыргызстане – как раз недовольство экономическим положением. Самое важное – пережить пандемию, а так как вакцинировать всех за короткое время невозможно, значит и кризис растянется. Выборы, как видите, здесь не при чем", – пояснил Зубец.