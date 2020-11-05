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Как выборы в США повлияют на курсы валют стран СНГ?

© AFP / PHILIP FONG
Экономика
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Sputnik Грузия
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Хотя курс российского рубля уже снизился на фоне президентских выборов, опасения насчет долгосрочной девальвации нацвалют в других странах СНГ сильно преувеличены, считают эксперты

Внимание фондовых бирж приковано к президентским выборам в США. Как этот процесс может повлиять на курсы валют стран СНГ - разбиралась Данара Курманова.

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Вице-президент США Джо Байден
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В то время как действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп обещает в случае своей победы расширять нефтегазовый сектор, его соперник, демократ Джо Байден намерен развивать альтернативную энергетику. 

Однако инвестирование в зеленые технологии грозит негативно повлиять на страны, зависящие от экспорта нефти и газа. А к их числу как раз относятся некоторые государства-члены СНГ, в том числе и РФ.

Между тем, остальные страны Содружества также зависимы от российского рубля из-за взаимной торговли и рискуют столкнуться с кризисом в несырьевом секторе.

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Угрозы преувеличены

Главные опасения инвесторов связаны, прежде всего, с падением российского рубля из-за угрозы введения новых санкций при победе Байдена, а также с возможным послаблением санкционного режима в отношении Ирана. Ведь если Тегеран увеличит объемы предложения нефти на мировом рынке, цены на сырье упадут, и это отрицательно скажется на нацвалютах нефтяных стран.

Выборы президента США
© photo: AFP 2020 / JOE RAEDLE
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Впрочем, влияние результатов американских выборов на финансовый рынок сильно преувеличено, считает эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Конечно, есть большая доля неопределенности, связанная с тем, по какому пути пойдет дальнейшее развитие экономики Штатов, и несомненно, экономика повлияет на курс доллара. Но эту ситуацию нужно рассматривать в двух аспектах. Первый – краткосрочный, когда инвесторы предпочитают уходить в более твердые, как им кажется, активы, то есть доллар. В этом случае валюты могут потерять устойчивость, но ненадолго. А второй аспект – это долгосрочные прогнозы, связанные с курсом нового президента", – отмечает эксперт.

С одной стороны, победа Трампа для СНГ выглядит предпочтительнее – его стратегия не предполагает новых мощных санкций против России, зато способствует росту нефтяных котировок. Однако важно понимать, что предвыборные речи Байдена – это одно, а реальное воплощение политического курса – совсем другое, подчеркивает Михаил Беляев.

"Когда политик садится в кресло президента, ему нужно управлять страной, он оказывается в жестких условиях, преодолеть которые он не может, поэтому риторика переходит в более практическое русло, максимально приближенное к реалиям", – говорит аналитик.

Главное – не выборы, а пандемия

2 ноября, за день до выборов в США, снижался российский рубль, достигнув минимальных значений с конца марта: стоимость 1 доллара превышала 80 рублей. Но данное падение носит спекулятивный характер, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Выборы – это лишь довесок к сложившейся экономической ситуации, возможность поиграть на бирже. Нынешний провал связан с нефтью. Мы видим, как страны Европы одна за другой вводят карантин. Это означает снижение перемещения людей и в плане пользования автомобилями, и в плане международных перелетов. То есть происходит снижение пользования топливом, а значит – снижение спроса на нефть и соответствующее падение цен. Выборы в данном случае не имеют особого значения", – заявил он.

По мнению эксперта, даже если к власти придет Джо Байден, вряд ли Вашингтон продолжит серьезное антироссийское давление, которое могло бы отразиться на странах СНГ.

Дело в том, что США использовали почти все варианты санкций, которые можно было ввести против России без нанесения ущерба самой американской экономике. Об этом в октябре текущего года сообщил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Можно дальше действовать по пути санкций против российского фондового рынка, но тогда пострадают американские компании, которые на нем зарабатывают. А в случае каких-либо санкций, связанных с проектом "Северный поток-2" (газопровод по дну моря из РФ в Германию – ред.), Штаты рискуют испортить отношения с Европой", – объяснил экономист.

Кризис по всему СНГ

Тем не менее, странам СНГ нужно быть готовыми к тому, что кризис продлится до середины следующего года, отмечает Алексей Зубец. Главная причина возможных экономических сложностей – не выборы, а экономические последствия пандемии коронавируса.

"Такие нефтезависимые страны, как Казахстан и Азербайджан, столкнутся с проблемами из-за снижения цен на нефть. Особенно их почувствует Азербайджан, который сейчас втянулся в военный конфликт, а военные конфликты требуют денег, и на этом фоне падение цен на нефть – неприятное явление", – говорит эксперт.

Кризис в нефтяных странах коснется и несырьевых государств, однако многое в этом случае зависит от экономики России.

"Импортные возможности России – это объем валюты, который Россия может потратить на продукцию постсоветских стран. Поэтому объем торговли стран СНГ зависит от РФ. Например, Россия является основным импортером для Беларуси. Не меньшую роль играет и российский рынок труда – из-за закрытых границ не все мигранты могут попасть в российские города, чтобы зарабатывать деньги и отправлять денежные переводы на родину, что также влияет на национальные экономики. Одна из причин протестов в Кыргызстане – как раз недовольство экономическим положением. Самое важное – пережить пандемию, а так как вакцинировать всех за короткое время невозможно, значит и кризис растянется. Выборы, как видите, здесь не при чем", – пояснил Зубец.



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