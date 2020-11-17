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Белорусская АЭС

"Замахнулись даже на это": в Беларуси хотят построить вторую АЭС

Sputnik
Экономика
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Sputnik Грузия
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В начале месяца состоялся запуск Белорусской атомной электростанции, и президент страны заявил о необходимости строительства еще одной атомной станции, чтобы уйти от зависимости от углеводородов

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В Беларуси "самым серьезным образом" обсуждается строительство второй АЭС, таким образом две станции покроют почти 100% энергопотребления республики, заявил государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Замахнулись даже на то – а не построить ли нам вторую АЭС. Еще с первой не разобрались, уже начали говорить о второй – это тоже хорошо, потому что АЭС покроет 40% нынешнего электропотребления Беларусь. Две такие АЭС – это почти 100% электропотребления Республики Беларусь со всеми вытекающими последствиями, это независимость от внешних источников энергии и так далее... Это пока разговоры, но они ведутся самым серьезным образом", – сказал он в ходе пресс-конференции на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.

Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре текущего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.

Теги:
АЭС, Беларусь


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