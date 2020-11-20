Долги стран могут достичь рекордной величины из-за пандемии

Общемировой долг на данный момент составляет более 272 трлн долларов, по оценкам экспертов до конца года он станет еще больше

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Из-за коронавируса мировой долг увеличится к концу года до рекордного показателя – 277 триллионов долларов, сообщили в Институте международных финансов (IIF).

"Мировой долг вырос более чем на 15 триллионов долларов с 2019 года, достигнув нового рекорда в третьем квартале 2020 года – свыше 272 триллиона долларов. Поскольку бюджетные меры в ответ на пандемию продолжаются, мы ожидаем, что глобальный долг достигнет 277 триллионов долларов (365% ВВП) к концу 2020 года", – говорится в докладе Института.

Международный валютный фонд (МВФ) также считает, что в связи с пандемией ожидается всеобщий экономический спад. Организация прогнозирует уменьшение мирового ВВП на 4,4% в текущем году и последующий рост на 5,2% в 2021 году.

Госдолг Грузии

Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения коронавируса, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения, привела к росту дефицита бюджета почти до 8%.

Одним из основных источников покрытия образовавшегося дефицита стала помощь от международных финансовых институтов, которая, с другой стороны, привела к увеличению внешнего долга страны. Уже за второй квартал государственный долг Грузии вырос почти на 8% и на 30 июня достиг 6 142,5 миллиона долларов.

Согласно госбюджету на 2020 год, принятому в июне текущего года, предельный объем государственного долга страны увеличится на 4,5 миллиарда и составит 27,3 миллиарда лари.

При этом предельный объем внешнего долга составил 21,4 миллиарда лари, а внутреннего – 5,9 миллиарда.

По итогам года, объем долга правительства составит 55,7% от ВВП, при этом 78% этого долга – внешний. На конец первого квартала составляет 44,1% от ВВП.