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Работа нефтяных станков - качалок

Bloomberg сообщил о возможной смене лидера на рынке переработки нефти

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201123/250134611/Bloomberg-soobschil-o-vozmozhnoy-smene-lidera-na-rynke-pererabotki-nefti.html

В США один за другим прекращают работу нефтеперерабатывающие заводы, между тем в Китае вовсю идет строительство не менее четырех новых предприятий общей мощностью 1,2 миллиона баррелей в сутки

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Соединенные Штаты Америки в 2021 году могут уступить лидерские позиции на мировом рынке нефтепеработки Китаю, сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогноз Международного энергетического агентства.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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По данным агентства, в США прекращают работу такие нефтеперерабатывающие заводы, как, например, Royal Dutch Shell Plc в Луизиане, который при этом не был слишком устаревшим. Между тем в Китае вовсю идет строительство не менее четырех новых предприятий общей мощностью 1,2 миллиона баррелей в сутки, что сравнимо с мощностью переработки нефти в Британии.

Дело в том, что мировой спрос на топливо снизился из-за пандемии коронавируса, что также повлияло на добычу и переработку нефти, которая сократилась на рекордные 1,7 миллиона баррелей. При этом, более половины из этого пришлось на американские заводы.

Тем временем кризис ускорил и изменения, касающиеся того, кто и как потребляет нефть: в Китае и других азиатских странах подскочил спрос на пластмассу и нефть. В отличие от США и Европы, где борются с более глубоким экономическим кризисом. Кроме того, ситуацию ухудшают и долгосрочные перспективы спроса на нефть в связи с переходом к альтернативным источникам энергии.

Эксперты полагают, что подъем нефтепераработки в Китае в сочетании со строительством заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе. Китайские предприятия сейчас набирают силу на международных топливных рынках. При этом, как отмечается, это является проблемой не только для США, но и для других стран Азии.

Нефтеналивной танкер в Потийском порту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В частности, в исследовательской компании Wood Machenzie пояснили, что больше половины мощностей для переработки нефти будут создаваться именно в этом регионе и будут ориентироваться на пластик.

"Китай, вероятно, обгонит США в ближайшие год или два", – цитирует агентство слова директора компании Facts Global Energy Стива Сойера.

Но, несмотря на очевидный рост мощностей в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, на самом деле отрасли могут потребоваться годы, чтобы восстановиться от огромного ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.



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