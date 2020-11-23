Каким российским банкам грозит дефолт – исследование

Согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, на восстановление своей прибыли банкам понадобится не менее года

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. За год более 30 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА".

Так, согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, не менее 12 месяцев потребуется на восстановление прибыли банков.

"Значение индекса на уровне 90,7 процента на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", – говорится в аналитической работе.

Как утверждают эксперты, в сложившейся ситуации не зарегистрировано улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного роста устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций.

"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", – уверены эксперты.

Примечательно, что Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019-м – у 28. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех банков, еще у шести – по решению акционеров.