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Каким российским банкам грозит дефолт – исследование

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201123/250135985/Kakim-rossiyskim-bankam-grozit-defolt---issledovanie.html

Согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, на восстановление своей прибыли банкам понадобится не менее года

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. За год более 30 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА".

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Так, согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, не менее 12 месяцев потребуется на восстановление прибыли банков.

"Значение индекса на уровне 90,7 процента на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", – говорится в аналитической работе.

Как утверждают эксперты, в сложившейся ситуации не зарегистрировано улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного роста устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций.

"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", – уверены эксперты.

Примечательно, что Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019-м – у 28. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех банков, еще у шести – по решению акционеров.

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