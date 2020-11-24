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Цена биткоина впервые с 2017 года превысила 19 тысяч долларов

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Ускорившаяся положительная динамика торгов биткоина вызвана несколькими факторами, среди них политические и экономические мировые трансформации, вызванные приходом к власти в США в 2016 году Дональда Трампа, отмечают эксперты

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Цена наиболее популярной криптовалюты - биткоина - на одном из крупнейших по объему торгов криптовалютами бирже Binance во вторник растет, превышая отметку в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Доллары
© CC0 / Pixabay
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Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,80%, до 19042 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,42%, до 19092 доллара.

В последний раз отметку 19 тысяч долларов биткоин преодолевал 16 декабря 2017 года. На долю биткоина приходится примерно 61,3% всего глобального рынка криптовалют.

Как сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин, ускорившаяся положительная динамика торгов биткоина вызвана несколькими факторами.

"Политические и экономические мировые трансформации, вызванные приходом к власти в США в 2016 году Дональда Трампа, опрокинули устои политики и экономики прежних десятилетий. А сегодняшняя неразбериха с результатами выборов 2020 года только подогревает напряжение", - считает он.

"Конечно, движение вверх будет неравномерным и будут периодические, порой очень значительные корректировки. Но пандемические требования дистанцирования, приближающаяся вакцинация – все это сильно изменит не только наши представления о мире, но и финансово-экономические его расклады... На этом фоне курс биткоина в 19 000 долларов или даже 25 000 долларов, возможно, не сегодня, но вполне вероятен", - утверждает эксперт.

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