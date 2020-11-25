Цены на нефть продолжают расти благодаря вакцине от COVID-19 и выборам в США

Стоимость нефти растет с ноября на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и о результатах президентских выборов в США

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться, впервые с 6 марта стоимость смеси марки WTI превысила 45 долларов, а марки Brent – 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

По состоянию на 09:01 тбс цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent растет до 48,28 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI повысились до 45 долларов за баррель.

Цены на нефть растут с ноября на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и о результатах президентских выборов в США. Так, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее препарата от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали немецкая BioNTech и американская Pfizer.

В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. Кроме того, пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. В результате только за март нефть подешевела более чем в два раза.