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Нефтяной станок-качалка

Страны ОПЕК+ хотят продлить сделку по сокращению добычи нефти, пишут СМИ

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201128/250187356/Strany-OPEK-khotyat-prodlit-sdelku-po-sokrascheniyu-dobychi-nefti-pishut-SMI.html

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией планируют продлить сокращение добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. Кроме того, в марте страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. В результате нефть подешевела более чем в два раза, однако через несколько месяцев ее стоимость вернулась к прежним значениям.

Как сообщает издание, сделка еще не заключена, и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения на встрече на следующей неделе в режиме онлайн. Кроме того, недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Теги:
ОПЕК


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