00:36 04 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0107
  • 100 RUB4.4084
  • USD3.3119
Поиск
Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Страны ОПЕК+ договорились с января 2021 года увеличить добычу нефти

© photo: Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
Экономика
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201203/250243353/Strany-OPEK-dogovorilis-s-yanvarya-2021-goda-uvelichit-dobychu-nefti.html

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. ОПЕК+ с января нарастит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, распределение уровня добычи между странами будет в прежней пропорции, завил вице-премьер РФ Александр Новак.

ОПЕК+ на заседании в четверг определил новые параметры своей сделки о сокращении добычи нефти на период после 2021 года. Встреча проходила в режиме онлайн.

Нефтяная качалка
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Цены на нефть подскочили благодаря вакцине от COVID-19 и выборам в США

"Начиная с января 2021 года страны увеличат свою добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, то есть изменят сокращение добычи, которое действует в декабре, 7,7 миллиона баррелей в сутки, на 7,2 миллиона баррелей в сутки", - цитирует Новака РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что на встрече подтверждены существующие договорённости по декларации.

"Стороны отметили необходимость постепенного возврата 2 миллионов баррелей на рынок при том, что темпы восстановления должны регулироваться по результатам анализа состояния рынка", - сказал Новак.

Договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пепел после извержения вулкана Семеру на острове Восточная Ява
Земля покрыта пеплом: последствия извержения вулкана Семеру на острове Ява
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на Интернет – видео
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться