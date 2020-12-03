Страны ОПЕК+ договорились с января 2021 года увеличить добычу нефти

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. ОПЕК+ с января нарастит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, распределение уровня добычи между странами будет в прежней пропорции, завил вице-премьер РФ Александр Новак.

ОПЕК+ на заседании в четверг определил новые параметры своей сделки о сокращении добычи нефти на период после 2021 года. Встреча проходила в режиме онлайн.

"Начиная с января 2021 года страны увеличат свою добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, то есть изменят сокращение добычи, которое действует в декабре, 7,7 миллиона баррелей в сутки, на 7,2 миллиона баррелей в сутки", - цитирует Новака РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что на встрече подтверждены существующие договорённости по декларации.

"Стороны отметили необходимость постепенного возврата 2 миллионов баррелей на рынок при том, что темпы восстановления должны регулироваться по результатам анализа состояния рынка", - сказал Новак.

Договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.