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Нефтяной станок-качалка в Северском районе Краснодарского края.

Сделка ОПЕК+ вызвала рост цен на нефть на мировых рынках

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201204/250251251/Sdelka-OPEK-vyzvala-rost-tsen-na-neft-na-mirovykh-rynkakh.html

Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,62%, составив $46,38 за баррель, а на нефть марки Brent на 1,91% – до $49,64 за баррель

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Мировые цены на нефть растут на торгах в пятницу, передает RT.

Накануне страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года, обговорив возможность ежемесячного пересмотра. Компромиссный вариант позволит им продолжать балансировку нефтяного рынка.

Отмечается, что январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,62%, составив $46,38 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 1,91% – до $49,64 за баррель.

Напомним, в апреле текущего года ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона – во втором полугодии и 5,8 миллиона – далее до конца апреля 2022 года. Затем страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Сейчас на рынке нефти наблюдается разнонаправленная динамика и частые колебания стоимости черного золота.

Теги:
Цены на нефть, ОПЕК


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