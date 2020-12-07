Цена на нефть падает на фоне роста COVID-19

Ограничения, связанные со второй волной пандемии коронавируса, вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Стоимость нефти снижается в понедельник с утра на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Так, по данным на утро 7 декабря цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47% – до 49,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,48%, до 46,04 доллара за баррель.

Отмечается, что на фоне роста случаев коронавируса нового типа некоторые американские штаты ужесточают карантинные меры, в Южной Корее усилили меры социального дистанцирования в Сеуле и столичной конгломерации. Накануне немецкий район Бавария решил также ужесточить карантинные меры.

Ограничения вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти.