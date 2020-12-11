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Антониу Гутерреш

Прогноз от ООН: мировую экономику ждет крупнейший за 80 лет спад

© photo: AFP 2020 / ANGELA WEISS
Экономика
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На прошлой неделе директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом

ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что страны мира могут столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом, сообщает РИА Новости.

"Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий", — сказал Гутерреш, выступая на форуме Нобелевской премии.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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По его словам, реакция на пандемию была "фрагментарной и хаотичной" и сейчас на планете "растет крайняя нищета, надвигается угроза голода". Он отметил, что страны не смогли объединиться перед вызовом, который бросил коронавирус.

"Пандемия — это кризис, не похожий ни на какой другой, при нем мир сталкивается с общим врагом. К сожалению, правительства стран не предприняли совместного ответа на эту глобальную угрозу", — считает глава ООН.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее заявлял, что из-за пандемии число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло до 270 миллионов.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 69 миллионов инфицированных коронавирусом, свыше полутора миллионов человек умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.



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