Цена биткоина обновила исторический максимум

В последний раз максимальная цена биткоина в размере 20 042 доллара была зафиксирована в декабре 2017 года

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 доллара, сообщает РИА Новости.

Таким образом, криптовалюта обновила исторический максимум, достигнутый в декабре 2017 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17:49 тбс биткоин дорожает на 4,75%, до 20 175 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 5,24%, до 20 327 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.