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Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции

© AFP / PAUL CROCK
Экономика
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В компании боятся перебоев в поставке деталей, которая может произойти из-за остановки сообщения между двумя странами после обнаружения в Британии новой мутации коронавируса

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Известный японский автомобильный концерн Toyota решил приостановить работу заводов в Великобритании и Франции из-за ситуации вокруг нового штамма COVID-19, сообщило агентство Киодо.

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© AP Photo / Matt Dunham
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Так, в Великобритании 22 декабря будет остановлен завод по производству двигателей, а 23 декабря – сборочный. Что касается Франции, там с 22 декабря перестанет работать завод, отвечающий за производство колес. Ожидается, что сотрудников досрочно отправят на рождественские каникулы, которые начинаются с 24 декабря.

Как отмечается, подобное решение принято потому, что в компании боятся перебоев в поставке деталей, которая может произойти из-за остановки сообщения между двумя странами после обнаружения в Британии новой мутации коронавируса. Франция ввела 48-часовой мораторий на въезд из Соединенного Королевства.

В Великобритании выявили новую мутацию коронавирусной инфекции. 19 декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. Между тем, в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

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