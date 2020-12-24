Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Наиболее заметными новичками года являются ученые, создавшие две самые успешные вакцины от коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. Руководители фармацевтических компаний BioNTech и Moderna вошли в список 50 новых миллиардеров, которые заработали состояние в секторе здравоохранения на фоне пандемии COVID-19 по версии Forbes.

Так, в текущем году, по версии издания, в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Их состояния увеличились за счет активного роста фондового рынка, когда инвесторы вкладывались в компании, занимающиеся разработкой вакцин, методов лечения, а также различных медицинских устройств.

"Наиболее заметными новичками года являются ученые, создавшие две самые успешные вакцины от коронавируса..., чистые активы которых резко выросли с января: Угур Шахин (Uğur Şahin, гендиректор немецкой BioNTech – ред.) и Стефан Бансель (Stéphane Bancel, глава американской Moderna – ред.)", – пишет издание. Состояние генерального директора BioNTech Шахина, по данным Forbes, сейчас составляет 4,2 миллиарда долларов. А состояние Стефана Банселя – 4,1 миллиарда долларов.

В список Forbes также включены Юань Липин (Yuan Liping), экс-супруга председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. Ее состояние оценивается в 4,1 миллиарда долларов. Следом идет Ху Кун (Hu Kun) – глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, с состоянием в 3,9 миллиарда долларов.

Мировые фармацевтические компании соревнуются в разработке наиболее эффективных средств лечения коронавируса и предотвращения заражения им. В ноябре Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавирусной инфекции при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Компании BioNTech и Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, в ходе испытаний она показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 76,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,7 миллиона человек скончались.