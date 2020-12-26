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Цена биткоина обновила исторический максимум во второй раз за месяц

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Экономика
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Темы:
Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201226/250456950/Tsena-bitkoina-obnovila-istoricheskiy-maksimum-vo-vtoroy-raz-za-mesyats.html

В последний раз максимальная цена биткоина в размере 20 327 доллара была зафиксирована всего 10 дней назад

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance на короткое время превысила отметку в 25 тысяч долларов обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, криптовалюта обновила исторический максимум, достигнутый в 16 декабря 2020 года.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 07:36 тбс стоимость биткоина установилась на отметке 25 тысяч долларов, но сразу поползла вниз. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07:50 тбс биткоин дорожает на 5,73%, до 24 908 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

Темы:
Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (35)
Теги:
Биткоин


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