Цена биткоина обновила исторический максимум во второй раз за месяц

В последний раз максимальная цена биткоина в размере 20 327 доллара была зафиксирована всего 10 дней назад

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance на короткое время превысила отметку в 25 тысяч долларов обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, криптовалюта обновила исторический максимум, достигнутый в 16 декабря 2020 года.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 07:36 тбс стоимость биткоина установилась на отметке 25 тысяч долларов, но сразу поползла вниз. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07:50 тбс биткоин дорожает на 5,73%, до 24 908 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.