Сколько биткоинов будет в мире в 2021 году - оценка эксперта

От трех до пяти миллионов биткоинов в мире утеряны из-за забытых паролей или повреждения инфраструктуры для их майнинга, заявил эксперт

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В 2021 году в мире будет в общей сложности 21 миллион биткоинов, из которых почти 19 миллионов уже находятся в обращении, заявил руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас.

"Из этих 19 миллионов примерно три-пять миллионов были утрачены из-за того, что люди потеряли свои закрытые ключи (пароли) или повредили свою инфраструктуру", - сказал Томас в интервью РИА Новости.

Биткоин – цифровые деньги, эквивалент наличным бумажным, но только в интернет-сети, которые можно обменять на другие платежные системы на биржах и обменных пунктах, оплатить товары и услуги в интернет-магазинах и так далее

Он отметил, что ежедневно появляется примерно 900 новых "добытых" биткоинов и спрос на них абсолютно превышает предложение.

"Когда спрос превышает предложение, цены просто повышаются до уровня, при котором обнаруживается новая равновесная цена. Таким образом, мы увидим сильный рост биткоинов и других криптоактивов и в 2021 году", - заявил эксперт Swissquote.

По его мнению, безопасной инвестиционной стратегией на рынке криптовалют в 2021 году станет покупка и хранение небольшого портфеля биткоинов и криптовалюты Ethereum.

" Эти проекты почти наверняка будут существовать и через определенное количество лет, кроме того, спрос и предложение на эти активы должны способствовать значительному увеличению их стоимости", - отметил Томас.

По его словам, Центробанки нескольких стран тестируют цифровую валюту, в частности, Китай уже провел проверку соответствующей концепции в нескольких городах.

"Вероятно, Китай станет одной из первых стран, которая введет цифровую валюту – цифровой юань – возможно, в конце 2021 года", - сказал представитель Swissquote.

По его словам, Швеция может стать первой европейской страной, которая выпустит цифровую крону, учитывая, что население уже знакомо с цифровыми деньгами, уровень принятия таких денег там самый высокий в мире и составляет около 100%.