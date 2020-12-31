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Криптомат в тбилисском торговом центре

Цена биткоина снова бьет все рекорды

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (37)
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Sputnik Грузия
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Стоимость самой популярной криптовалюты в мире начала расти в декабре быстрыми темпами, раз за разом обновляя свой исторический максимум

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance превысила отметку в 29 тысяч долларов обновив свой исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, по состоянию на 13:43 тбс, стоимость биткоина установилась на отметке 29 тысяч долларов и продолжает держаться на этой цифре, не опускаясь ниже. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07:50 тбс, биткоин дорожает на 3,99% (на 1 168 долларов).

Биткоин взлетел в цене во второй половине месяца. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды.

На долю биткоина приходится примерно 70,66% всего глобального рынка криптовалют.

Темы:
Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (37)
Теги:
Криптовалюта, Биткоин


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