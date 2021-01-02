Биткоин впервые в истории преодолел отметку в 30 тысяч долларов

В декабре 2020 года стоимость самой популярной криптовалюты начала раз за разом бить все рекорды, поднявшись в цене на тысячи долларов

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Биткоин в субботу дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше отметки в 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16:21 тбс биткоин дорожает до 30 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов.