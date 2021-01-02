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Биткоин впервые в истории преодолел отметку в 30 тысяч долларов

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Темы:
Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (38)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210102/250523771/Bitkoin-vpervye-v-istorii-preodolel-otmetku-v-30-tysyach-dollarov.html

В декабре 2020 года стоимость самой популярной криптовалюты начала раз за разом бить все рекорды, поднявшись в цене на тысячи долларов

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Биткоин в субботу дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше отметки в 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16:21 тбс биткоин дорожает до 30 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов.

Темы:
Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (38)
Теги:
Криптовалюта, Биткоин


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