Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти

Стороны рассматривали два сценария: повысить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или попробовать сохранить январские показатели

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. России и Саудовской Аравии удалось договориться о том, как изменить квоты на добычу нефти в феврале, сообщает Wall Street Journal.

По данным WSJ, страны договорились сохранить нынешний уровень добычи в феврале, а с весны увеличить производство. Стороны рассчитывали прийти к компромиссу накануне, однако страны ОПЕК+ не смогли достичь консенсуса и продолжили встречу во вторник.

По словам министра нефти Ирана Бижана Зангане, на прошедшей накануне встрече ОПЕК+ обсуждались два сценария: повысить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или попробовать сохранить январские показатели.

Отмечается, что за первый вариант выступала Россия, сообщают источники РИА Новости, второй поддерживали саудиты и большинство других государств. Их позиция строилась на сохраняющейся на рынке неопределенности из-за пандемии.

В марте нефтяные котировки обвалились, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки касательно сокращения добычи сырья, ни о ее продлении.

С 1 апреля ограничения на добычу сняли. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом, только за март черное золото подешевело более чем в два раза.

С мая ОПЕК+ начал сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки — на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.