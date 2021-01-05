21:44 05 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0605
  • 100 RUB4.5061
  • USD3.3028
Поиск
Работа нефтяных станков - качалок

Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Популярная экономика (40)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/06/249943964.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210105/250545204/Rossiya-i-Saudovskaya-Araviya-dostigli-kompromissa-po-nefti.html

Стороны рассматривали два сценария: повысить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или попробовать сохранить январские показатели

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. России и Саудовской Аравии удалось договориться о том, как изменить квоты на добычу нефти в феврале, сообщает Wall Street Journal.

По данным WSJ, страны договорились сохранить нынешний уровень добычи в феврале, а с весны увеличить производство. Стороны рассчитывали прийти к компромиссу накануне, однако страны ОПЕК+ не смогли достичь консенсуса и продолжили встречу во вторник.

По словам министра нефти Ирана Бижана Зангане, на прошедшей накануне встрече ОПЕК+ обсуждались два сценария: повысить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или попробовать сохранить январские показатели.

Отмечается, что за первый вариант выступала Россия, сообщают источники РИА Новости, второй поддерживали саудиты и большинство других государств. Их позиция строилась на сохраняющейся на рынке неопределенности из-за пандемии.

Судно выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
photo: courtesy of Nord Stream 2
2020: "Идеальный шторм" на мировом газовом рынке

В марте нефтяные котировки обвалились, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки касательно сокращения добычи сырья, ни о ее продлении.

С 1 апреля ограничения на добычу сняли. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом, только за март черное золото подешевело более чем в два раза.

С мая ОПЕК+ начал сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки — на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.

Темы:
Популярная экономика (40)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
Не пережившие кризис: как опустела улица с ресторанами в центре Тбилиси - фото
Леса продолжают гореть на западе Грузии: три очага в районе Цаленджиха - видео
Леса продолжают гореть на западе Грузии: три очага в районе Цаленджиха - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться