Цены на нефть взлетели: что происходит с рынком нефти?

Специалисты полагают, что ускорению роста котировок способствовали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Стоимость нефтяной смеси марки WTI преодолела отметку в 50 долларов за баррель - произошло это впервые с 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.

Как отмечается, по состоянию на вечер вторника, 5 января, мартовские фьючерсы на североморскую нефть Brent поднялись в цене на 4,01%, до 53,14 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличилась на 4,62%, до 49,81 доллара за баррель; минутами ранее цена WTI перешагнула отметку в 50 долларов за баррель.

Специалисты полагают, что ускорению роста котировок способствовали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+.

Как сообщает The Wall Street Journal, страны договорились сохранить в феврале текущие условия соглашения и не наращивать добычу черного золота.