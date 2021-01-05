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Цены на нефть взлетели: что происходит с рынком нефти?

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210105/250545896/Tseny-na-neft-vzleteli-chto-proiskhodit-s-rynkom-nefti.html

Специалисты полагают, что ускорению роста котировок способствовали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Стоимость нефтяной смеси марки WTI преодолела отметку в 50 долларов за баррель - произошло это впервые с 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти

Как отмечается, по состоянию на вечер вторника, 5 января, мартовские фьючерсы на североморскую нефть Brent поднялись в цене на 4,01%, до 53,14 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличилась на 4,62%, до 49,81 доллара за баррель; минутами ранее цена WTI перешагнула отметку в 50 долларов за баррель.

Специалисты полагают, что ускорению роста котировок способствовали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+.

Как сообщает The Wall Street Journal, страны договорились сохранить в феврале текущие условия соглашения и не наращивать добычу черного золота.



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