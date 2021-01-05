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Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене.

ОПЕК+ разрешила России увеличить добычу нефти

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210105/250546388/OPEK-razreshila-Rossii-uvelichit-dobychu-nefti.html

Накануне участники ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу: Россия настаивала на росте добычи, а Саудовская Аравия призывала отложить такое решение

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса. Эту информацию подтвердили и в Минэнерго Казахстана.

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
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"Текущие параметры сделки будут сохранены в феврале и марте для всех, кроме России и Казахстана", — сказал один из собеседников агентства.

По его словам, в каждый из этих месяцев Москва увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, Нур-Султан — на 10 тысяч баррелей в сутки.

Второй источник добавил, что Эр-Рияд объявит о дополнительном сокращении.
"Саудовская Аравия <...> детали сообщит на пресс-конференции, которая ожидается скоро", — заявил он.

Как отметили собеседники РИА Новости, остальные страны альянса сохранят добычу в текущем объеме. Накануне участники ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу: Россия настаивала на росте добычи, а Саудовская Аравия призывала отложить такое решение.

Соглашение ОПЕК+

В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля страны сняли ограничения на добычу сырья, цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.

В начале декабря участники организации решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний достигала 125 тысяч баррелей в сутки.

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Популярная экономика (41)


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