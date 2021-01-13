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Человек снимает на смартфон концерт

Коронавирус обрушил продажи смартфонов в 2020 году

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210113/250606397/Koronavirus-obrushil-prodazhi-smartfonov-v-2020-godu.html

Больше всех смартфонов в прошлом году удалось продать Samsung. Далее следуют Apple, Huawei и Xiaomi

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Аналитики исследовательской организации Digitimes Research выяснили, что поставки смартфонов в мире по итогам 2020 года значительно снизились и достигли 1,24 миллиарда штук, передает РИА Новости.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Падение на 8,8% объясняется экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Наиболее значительно продажи просели в первом квартале (-20%), но к концу 2020 года темпы снижения несколько замедлились.

Помогли поддержать продажи смартфонов устройства с поддержкой 5G — в 2020 году их было продано около 300 миллионов штук против 20 миллионов годом ранее.

Больше всех смартфонов в прошлом году удалось продать Samsung. Следом за ней следуют Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.



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