Коронавирус обрушил продажи смартфонов в 2020 году

Больше всех смартфонов в прошлом году удалось продать Samsung. Далее следуют Apple, Huawei и Xiaomi

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Аналитики исследовательской организации Digitimes Research выяснили, что поставки смартфонов в мире по итогам 2020 года значительно снизились и достигли 1,24 миллиарда штук, передает РИА Новости.

Падение на 8,8% объясняется экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Наиболее значительно продажи просели в первом квартале (-20%), но к концу 2020 года темпы снижения несколько замедлились.

Помогли поддержать продажи смартфонов устройства с поддержкой 5G — в 2020 году их было продано около 300 миллионов штук против 20 миллионов годом ранее.

Больше всех смартфонов в прошлом году удалось продать Samsung. Следом за ней следуют Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.