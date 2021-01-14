В мире появился новый долларовый миллиардер

Им стал 45-летний уроженец Украины, который внезапно разбогател благодаря подорожанию акций частично принадлежащей ему фирмы в два с половиной раза

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Основатель PayPal Макс Левчин стал миллиардером после IPO финтех-стартапа Affirm, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Издание оценило состояние 45-летнего уроженца Украины в 2,7 миллиарда долларов. В список миллиардеров Левчин попал впервые.

Акции частично принадлежащей ему Affirm после появления накануне на бирже Nasdaq подорожали в два с половиной раза. Капитализация компании достигла 23,6 миллиарда долларов. Левчину принадлежит 11% стартапа.

В сентябре прошлого года Affirm привлекла полмиллиарда долларов финансирования. На тот момент стоимость стартапа оценивалась в пять раз меньше текущей капитализации. Всего компания привлекла более 1,3 миллиарда долларов инвестиций.

Запущенный в 2012 году сервис Affirm предлагает рассрочку для онлайн-покупок. Стартап сотрудничает примерно с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson. Примерно с половины транзакций компания получает проценты, а большинство доходов приносят выплаты продавцов.