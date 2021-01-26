Худший за сто лет – ООН оценила экономический кризис в мире

Мировой валовой продукт в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса сократился примерно на 4,3%

ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. В результате пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее сто лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на мероприятии "Давосская повестка дня".

Дипломат считает, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность "кризисов климата и биоразнообразия". По его словам, "введение войны с природой" приводит к тому, что "она наносит ответный удар". Гутерреш призывает мир к диалогу и сотрудничеству.

"Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе", – высказался он.

Генсек ООН подчеркнул, что в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для "перехода от хрупкости к устойчивости".

Согласно докладу ООН об экономической ситуации в мире и перспективах развития, мировой валовой продукт в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса сократился примерно на 4,3%.

"Это самое резкое сокращение мирового производства со времен Великой депрессии", – сказано в докладе.

Ожидаемое в 2021 году умеренное восстановление на уровне 4,7% едва ли компенсирует потери 2020 года. В нем отмечается, что в 2009 году во время рецессии мировой объем производства сократился на 1,7%.

Согласно докладу, мировая торговля сократилась примерно на 7,6% в 2020 году на фоне массовых сбоев в глобальных цепочках поставок и туристических потоках.

Авторы пишут, что вторая волна пандемии, вызвавшая новые меры изоляции в третьем квартале 2020 года во многих странах Европы, делает быстрое восстановление менее вероятным.

А вот страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Южной Азии испытали самый резкий спад.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.