МВФ улучшил прогноз по экономическому росту России в 2021 году

Одобрение вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии, отмечает МВФ

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3%, говорится в докладе фонда World Economic Outlook (WEO).

В октябре фонд прогнозировал рост российской экономики в 2021 году на 2,8% на фоне коронавируса. В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ на 3,9% против октябрьского прогноза роста в 2,3%.

В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,6%.

"Одобрение вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии", - отмечается в докладе. МВФ также добавляет, что несмотря на увеличение числа жертв пандемии, экономическая активность адаптируется с течением времени.

МВФ улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает роста ВВП на 5,5% в 2021 году, тогда как в октябре фонд прогнозировал рост мирового ВВП в этом году на 5,2%.

При этом МВФ оставил без изменений прогноз на 2022 год, по прежнему ожидает роста мировой экономики на 4,2%.

В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,5%.

Повышение прогноза отражает более сильное, чем ожидалось, восстановление в среднем по регионам во второй половине года, также отмечается в докладе. Прогноз роста на 2021 год отражает дополнительную политическую поддержку в нескольких крупных странах и ожидание усиления активности по мере начала применения вакцин.

Исходя из этого МВФ улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 3,3 доллара, до 50,03 доллара за баррель. По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В октябре фонд прогнозировал стоимость на уровне 41,69 доллара за баррель.