Биткоин поднимается в цене более чем на 10%

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Цена наиболее популярной криптовалюты биткоина в ночь на пятницу значительно возросла, свидетельствуют данные торгов.

На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает более чем на 10% до 33 570 долларов.

Биткоин подскочил в цене во второй половине декабря прошлого года. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.