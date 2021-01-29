10:16 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин

Биткоин поднимается в цене более чем на 10%

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Популярная экономика (50)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210129/250738050/Bitkoin-podnimaetsya-v-tsene-bolee-chem-na-10.html

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Цена наиболее популярной криптовалюты биткоина в ночь на пятницу значительно возросла, свидетельствуют данные торгов.

На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает более чем на 10% до 33 570 долларов.

Биткоин подскочил в цене во второй половине декабря прошлого года. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

Темы:
Популярная экономика (50)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Путин: Международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху
Путин: Международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться