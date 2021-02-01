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В США признались, как американские санкции могут ударить по доллару

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Иностранные правительства, ставшие объектом ограничительных мер Соединенных Штатов, а также их партнеры активно изучают и создают условия для снижения зависимости от доллара

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Государства, против которых США ввели санкции, стремятся уменьшить свою зависимость от доллара и стараются переходить на другие валюты, чтобы рассчитываться с партнерами. Это может повлиять на роль доллара в мировой экономике, сообщает RT со ссылкой на обзор Исследовательской службы конгресса США.

Обменный пункт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия полностью переходит на новую систему валютных торгов

Таким образом, иностранные правительства, ставшие объектом ограничительных мер Соединенных Штатов, а также их партнеры активно изучают и создают условия для снижения зависимости от доллара. Если страны перейдут на другие валюты, это может обернуться для США рядом экономических последствий, в том числе ростом расходов по займам.

Доллар, как говорится в документе, стал чаще использоваться Вашингтоном для достижения внешнеполитических целей, в том числе для ограничения доступа к этой валюте и американским финансовым рынкам для Ирана, Венесуэлы и России.

Кроме того, аналитики прогнозировали столкновение Соединенных Штатов с ответными мерами.

Так, в документе отмечается, что запрет России на импорт сельхозпродукции плохо повлиял на добычу морепродуктов на Аляске, а также на производителях груш и яблок в штате Вашингтон.

Ранее руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев высказал мнение, что странам ЕАЭС необходимо переходить на взаиморасчеты в нацвалюте, поскольку операции в долларах наносят ущерб их экономике. В января газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕК сообщала, что Евросоюз намерен бороться с "господством доллара" на мировых рынках. В одном из документов, как пишет издание, указывается, что мировые финансовые рынки слишком зависят от доллара. Также в статье указывается, что нужно найти способ повысить роль евро на мировой арене.

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