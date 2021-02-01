Украина возобновила импорт электроэнергии из России

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Россия вновь будет поставлять электроэнергию на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на энергораспределительную компанию "Укрэнерго".

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"Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час", — сообщается в инфографике компании.

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. После этого у украинских чиновников не было единого мнения о необходимости возобновления поставок.

Исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко заявлял, что выступает за "разумные ограничения". Также он высказывал мнение, что надо отсоединиться от единой энергосистемы с этими странами и объединиться с европейской.

Шестнадцатого декабря постановление о прекращении импорта в связи с пандемией отменили: Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок проведения аукционов, что позволило трейдерам с 1 января 2021 года вновь импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.

Третьего января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, сегодня — из России.