"Фортуна" начала укладку труб "Северного потока - 2" в водах Дании

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока - 2" в водах Дании, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Американские санкции против "Северного потока - 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока - 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".

В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали - в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2 460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 – в немецких.