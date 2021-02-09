Эксперты оценили внимание Tesla к биткоину

Во вторник цена криптовалюты обновила исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Особенное внимание компании Tesla к биткоину прибавило ему инвестиционной привлекательности – так прокомментировали РИА Новости в Binance Research.

Во вторник стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов.

"Биткоин преодолел новый ценовой максимум после недавних новостей от Tesla, которая инвестировала 1,5 миллиарда долларов в первую криптовалюту. На инвестиции в BTC Tesla использовала 8% своих денежных средств. На наш взгляд, текущая рыночная реакция напрямую не связана с этой новостью, скорее она косвенная – внимание Tesla к биткоину добавило ему еще больше розничной привлекательности", – сказали аналитики.

Эксперты утверждают, что действия компании Илона Маска отвечают текущему тренду, когда далекие от криптовалюты индустрии распределяют инвестиционные бюджеты под нетрадиционные и новые активы для дальнейшей диверсификации своих средств.

"Биткоин ... снова находится в процессе определения цены и, вероятно, попытается найти новые уровни поддержки и сопротивления", – заключили в Binance Research.