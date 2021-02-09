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Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин

Эксперты оценили внимание Tesla к биткоину

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210209/250839504/Eksperty-otsenili-vnimanie-Tesla-k-bitkoinu.html

Во вторник цена криптовалюты обновила исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Особенное внимание компании Tesla к биткоину прибавило ему инвестиционной привлекательности – так прокомментировали РИА Новости в Binance Research.

Во вторник стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов.

Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Биткоин поднимается в цене более чем на 10%

"Биткоин преодолел новый ценовой максимум после недавних новостей от Tesla, которая инвестировала 1,5 миллиарда долларов в первую криптовалюту. На инвестиции в BTC Tesla использовала 8% своих денежных средств. На наш взгляд, текущая рыночная реакция напрямую не связана с этой новостью, скорее она косвенная – внимание Tesla к биткоину добавило ему еще больше розничной привлекательности", – сказали аналитики.

Эксперты утверждают, что действия компании Илона Маска отвечают текущему тренду, когда далекие от криптовалюты индустрии распределяют инвестиционные бюджеты под нетрадиционные и новые активы для дальнейшей диверсификации своих средств.

"Биткоин ... снова находится в процессе определения цены и, вероятно, попытается найти новые уровни поддержки и сопротивления", – заключили в Binance Research.

Темы:
Популярная экономика (55)


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