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Резервуары для хранения сжиженного газа

Катар начинает разработку крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного газа

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Экономика
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Компания Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по разработке Северо-Восточного проекта месторождения – крупнейшего в мире проекта СПГ

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Катарская государственная нефтяная компания Qatar Petroleum заявила о своем решении приступить к разработке крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Радио Sputnik.

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"Компания Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по разработке Северо-Восточного проекта месторождения, крупнейшего в мире проекта СПГ, который увеличит производственные мощности Катара с 77 миллионов тонн в год до 110", – отметили в заявлении компании.

Ожидается, что помимо СПГ, проект будет производить газовый конденсат, сжиженный углеродный газ, этан, серу и гелий. Их производство должно начаться в конце 2025 года.

Стоимость проекта оценивается в почти 29 миллиардов долларов.

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