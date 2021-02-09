Катар начинает разработку крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного газа

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Катарская государственная нефтяная компания Qatar Petroleum заявила о своем решении приступить к разработке крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Радио Sputnik.

"Компания Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по разработке Северо-Восточного проекта месторождения, крупнейшего в мире проекта СПГ, который увеличит производственные мощности Катара с 77 миллионов тонн в год до 110", – отметили в заявлении компании.

Ожидается, что помимо СПГ, проект будет производить газовый конденсат, сжиженный углеродный газ, этан, серу и гелий. Их производство должно начаться в конце 2025 года.

Стоимость проекта оценивается в почти 29 миллиардов долларов.