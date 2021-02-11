ООН предрекла новые проблемы мировой экономике

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Эксперты ООН подготовили отчет, в котором говорится, что мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Согласно докладу организации на Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на семь процентов. Также подчеркивается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.

Отмечается, что проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.