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Здание ООН в Нью-Йорке

ООН предрекла новые проблемы мировой экономике

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210211/250856852/OON-predrekla-novye-problemy-mirovoy-ekonomike.html

В большинстве своем экономические проблемы будут связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Эксперты ООН подготовили отчет, в котором говорится, что мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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Согласно докладу организации на Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на семь процентов. Также подчеркивается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.

Отмечается, что проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.



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