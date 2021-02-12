23:34 12 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9965
  • 100 RUB4.4683
  • USD3.2950
Поиск
Добыча нефти, архивное фото

Нефть марки Brent торгуется выше 62 долларов за баррель

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210212/250876798/Neft-marki-Brent-torguetsya-vyshe-62-dollarov-za-barrel.html

В последний раз на данном уровне нефть марки Brent торговалась более года назад – в конце января 2020-го

ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 24 января минувшего года поднялась выше 62 долларов США, свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает Sputnik Беларусь.

По состоянию на вечер пятницы стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличилась на 1,85% – до 62,2 доллара, мартовских фьючерсов на марку WTI – на 1,75% – до 59,2 доллара.

Вакцинация жителей в Индии - пандемия коронавируса COVID-19
© AP Photo / Mahesh Kumar A
В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса

С начала февраля нефтяные котировки непрерывно росли до среды 10-го, в четверг 11-го они показали снижение, а уже в пятницу опять вышли "в плюс".

Аналитики полагают, что рост связан с общими позитивными настроениями в финансовой сфере – на рынках в целом наблюдается определенный оптимизм.

Ключевым фактором роста цен в феврале стали действия ОПЕК+, а также надежды на увеличение спроса на сырье. В январе отдельные государства организации согласились уменьшить суточную добычу нефти в феврале-марте на 1,425 миллиона баррелей. Кроме того, поддерживали прогнозы по спросу на нефть и ожидания по восстановлению экономик после вакцинации людей от коронавируса.

Теги:
Цены на нефть


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Семья фотографируется перед скульптурой быка в торговом центре в Пекине в преддверии Лунного Нового года
Празднование лунного Нового года в мире - фото
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания - видео
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания участников акции - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться