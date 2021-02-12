Нефть марки Brent торгуется выше 62 долларов за баррель

В последний раз на данном уровне нефть марки Brent торговалась более года назад – в конце января 2020-го

ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 24 января минувшего года поднялась выше 62 долларов США, свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает Sputnik Беларусь.

По состоянию на вечер пятницы стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличилась на 1,85% – до 62,2 доллара, мартовских фьючерсов на марку WTI – на 1,75% – до 59,2 доллара.

С начала февраля нефтяные котировки непрерывно росли до среды 10-го, в четверг 11-го они показали снижение, а уже в пятницу опять вышли "в плюс".

Аналитики полагают, что рост связан с общими позитивными настроениями в финансовой сфере – на рынках в целом наблюдается определенный оптимизм.

Ключевым фактором роста цен в феврале стали действия ОПЕК+, а также надежды на увеличение спроса на сырье. В январе отдельные государства организации согласились уменьшить суточную добычу нефти в феврале-марте на 1,425 миллиона баррелей. Кроме того, поддерживали прогнозы по спросу на нефть и ожидания по восстановлению экономик после вакцинации людей от коронавируса.