Цена нефти Brent вернулась к значениям января 2020 года

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, сообщает РИА Новости.

В ночь на 15 февраля цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – до 60,47 доллара за баррель

Рост цен на нефть связан со вступившими с февраля в силу договоренностями ОПЕК+: некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Кроме того, благодаря снижению темпов заражения коронавирусом и началу вакцинации, опасения за состояние мировой экономики ослабевают.

В марте 2020 года нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. Кроме того, пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. В результате только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% из-за новостей о вакцине.