14:46 15 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Буровые установки по добыче нефти

Цена нефти Brent вернулась к значениям января 2020 года

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Падение цен на нефть из-за коронавируса (31)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0d/250877302.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210215/250892220/Tsena-nefti-Brent-vernulas-k-znacheniyam-yanvarya-2020-goda.html

Благодаря снижению темпов заражения коронавирусом в мире и началу вакцинации, опасения за состояние мировой экономики ослабевают

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, сообщает РИА Новости.

В ночь на 15 февраля цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – до 60,47 доллара за баррель

Нефтяная качалка. Архивное фото
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
Движение вверх: как долго будет дорожать нефть

Рост цен на нефть связан со вступившими с февраля в силу договоренностями ОПЕК+: некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Кроме того, благодаря снижению темпов заражения коронавирусом и началу вакцинации, опасения за состояние мировой экономики ослабевают.

В марте 2020 года нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. Кроме того, пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. В результате только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% из-за новостей о вакцине.

Темы:
Падение цен на нефть из-за коронавируса (31)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Цены на нефть


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
В школах в трех крупных городах Грузии возобновилась учеба в классах - видео
В школах Тбилиси, Рустави и Кутаиси возобновилась учеба в классах – видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться