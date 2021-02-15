Впервые в истории: ВТО возглавила женщина из Нигерии

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Новым генеральным директором Всемирной торговой организации стала экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, сообщает пресс-служба ВТО.

"Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии назначена следующим генеральным директором ВТО. Доктор Оконджо-Ивеала вошла в историю как первая женщина и первая африканка, возглавившая ВТО", – говорится в сообщении организации на официальной странице в Twitter.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.



Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.



Her term starts on the 1st of March 2021.



More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

Отмечается, что срок ее полномочий начинает исчисляться с 1 марта текущего года.

Оконджо-Ивеала сменила на этом посту бразильца Роберту Азевенду, который возглавлял организацию с 2013 года.

Экономист Нгози Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в нигерийском штате Дельта. Ее родители были профессорами Ибаданского университета. В 1976-м она с отличием окончила Гарвардский университет, а в 1981-м – защитила докторскую диссертацию.

С 1982 по 2003 год работала во Всемирном банке на различных должностях, три года была управляющим директором ВБ. Оконджо-Ивеала неоднократно включалась журналом Forbes в список "100 самых влиятельных женщин в мире".