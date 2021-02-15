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экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

Впервые в истории: ВТО возглавила женщина из Нигерии

© REUTERS / Reuters Staff
Экономика
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Срок полномочий нового генерального директора организации начинает исчисляться с 1 марта текущего года

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Новым генеральным директором Всемирной торговой организации стала экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, сообщает пресс-служба ВТО.

"Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии назначена следующим генеральным директором ВТО. Доктор Оконджо-Ивеала вошла в историю как первая женщина и первая африканка, возглавившая ВТО", – говорится в сообщении организации на официальной странице в Twitter.

Отмечается, что срок ее полномочий начинает исчисляться с 1 марта текущего года.

Оконджо-Ивеала сменила на этом посту бразильца Роберту Азевенду, который возглавлял организацию с 2013 года.

Экономист Нгози Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в нигерийском штате Дельта. Ее родители были профессорами Ибаданского университета. В 1976-м она с отличием окончила Гарвардский университет, а в 1981-м – защитила докторскую диссертацию.

С 1982 по 2003 год работала во Всемирном банке на различных должностях, три года была управляющим директором ВБ. Оконджо-Ивеала неоднократно включалась журналом Forbes в список "100 самых влиятельных женщин в мире".

Теги:
ВТО


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