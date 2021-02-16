Новый рекорд биткоина – он приблизился почти к 50 тысячам долларов

В начале февраля Tesla сообщила комиссии по ценным бумагам и биржам США, что в рамках своей обновленной инвестиционной политики компания инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Цена биткоина превысила 49,4 тысячи долларов, установив тем самым новый исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, по информации портала CoinMarketCap, к 8:44 по тбилисскому времени цена этой криптовалюты составила 49 482 доллара за одну единицу. Затем к 10:09 тбс его цена начала снижаться до 49 079 долларов.

В начале февраля американская Tesla сообщила комиссии по ценным бумагам и биржам США, что в рамках своей обновленной инвестиционной политики компания инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин. Кроме того, компания намерена в ближайшей перспективе начать использовать криптовалюту для оплаты за свою продукцию.

Именно после этого сообщения стоимость биткоина на торгах стремительно пошла вверх.