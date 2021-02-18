Цена на нефть марки Brent побила годовой рекорд

Повышение стоимости нефти может быть связано с договоренностью ОПЕК+ о снижении добычи нефти в феврале и марте на 1,425 миллиона баррелей в сутки

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Цена на нефть североморской марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным на 05:05 (по Тбилиси), стоимость фьючерсов расчетами на апрель составляла 65,06 доллара за баррель, курс WTI подрос на чуть более 1 процента и составлял 61,91 доллара.

Повышение цен на нефть может быть связано с договоренностью ОПЕК+ о снижении добычи нефти в феврале и марте на 1,425 миллиона баррелей в сутки.

Такой стоимости на нефть марки Brent не наблюдалось с января 2020 года.