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Работа нефтяных станков - качалок

Цена на нефть марки Brent побила годовой рекорд

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210218/250925068/Tsena-na-neft-marki-Brent-pobila-godovoy-rekord.html

Повышение стоимости нефти может быть связано с договоренностью ОПЕК+ о снижении добычи нефти в феврале и марте на 1,425 миллиона баррелей в сутки

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Цена на нефть североморской марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным на 05:05 (по Тбилиси), стоимость фьючерсов расчетами на апрель составляла 65,06 доллара за баррель, курс WTI подрос на чуть более 1 процента и составлял 61,91 доллара.

Повышение цен на нефть может быть связано с договоренностью ОПЕК+ о снижении добычи нефти в феврале и марте на 1,425 миллиона баррелей в сутки.

Такой стоимости на нефть марки Brent не наблюдалось с января 2020 года.

Темы:
Популярная экономика (58)


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