Цена биткоина рухнула после достижения нового рекорда в $58 тысяч

В начале февраля Tesla инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин, что и стало одной из главных причин роста ее стоимости

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, падает в понедельник днем на 5%, опускаясь в район 54 тысяч долларов после достижения в воскресенье очередного рекорда в 58 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин упал в цене до 54,2 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 54,1 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В воскресенье стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 58 тысяч долларов. Максимально криптовалюта достигала 58 352,8 доллара.

Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря преодолела тогдашний исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.

В начале февраля американская Tesla сообщила комиссии по ценным бумагам и биржам США, что в рамках своей обновленной инвестиционной политики компания инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин. Кроме того, компания намерена в ближайшей перспективе начать использовать криптовалюту для оплаты за свою продукцию. Именно после этого сообщения стоимость биткоина на торгах стремительно пошла вверх.