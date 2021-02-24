15:21 24 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0294
  • 100 RUB4.4671
  • USD3.3169
Поиск
Денежные купюры. Доллары США.

В США изучают вопрос создания электронного доллара

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Популярная экономика (60)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210224/250988172/V-SShA-izuchayut-vopros-sozdaniya-elektronnogo-dollara.html

В ФРС хотят решать связанные с этим технические вопросы, а также широко консультироваться с общественностью о целесообразности введения электронного доллара вообще

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Федеральная резервная система США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, но делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Денежные купюры США
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Обратный эффект: CША испугались за доллар из-за собственных санкций

"Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки... Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать", – сказал он, выступая в банковском комитете сената.

ФРС, заверил Пауэлл, намерена решать связанные с этим технические вопросы, а также широко консультироваться с общественностью о целесообразности введения электронного доллара вообще.

"Я бы также сказал, что мы являемся резервной мировой валютой, и мы несем ответственность за то, чтобы сделать это правильно. Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд", – сказал он.

В этом процессе, по его словам, надо избежать создания чего-то, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы. Однако в целом Пауэлл охарактеризовал это как "высокоприоритетный проект".

Темы:
Популярная экономика (60)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Оппозиция провела митинг в Тбилиси после ареста Ники Мелия - видео
Оппозиция провела митинг в Тбилиси после ареста Ники Мелия - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться