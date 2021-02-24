В США изучают вопрос создания электронного доллара

В ФРС хотят решать связанные с этим технические вопросы, а также широко консультироваться с общественностью о целесообразности введения электронного доллара вообще

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Федеральная резервная система США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, но делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

"Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки... Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать", – сказал он, выступая в банковском комитете сената.

ФРС, заверил Пауэлл, намерена решать связанные с этим технические вопросы, а также широко консультироваться с общественностью о целесообразности введения электронного доллара вообще.

"Я бы также сказал, что мы являемся резервной мировой валютой, и мы несем ответственность за то, чтобы сделать это правильно. Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд", – сказал он.

В этом процессе, по его словам, надо избежать создания чего-то, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы. Однако в целом Пауэлл охарактеризовал это как "высокоприоритетный проект".