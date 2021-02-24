Цены на нефть продолжают уверенно расти

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост после публикации данных американского Минэнерго о добыче и запасах в стране за прошлую неделю, сообщает РИА Новости.

Согласно данным торгов, по состоянию на 19:50 тбс цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68% - до 67,12 доллара, майских - на 2,45%, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27% - до 63,07 доллара за баррель.

Ранее Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.

Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3%, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.

В марте 2020 года нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. Кроме того, пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. В результате только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% из-за новостей о вакцине.