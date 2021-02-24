22:21 24 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0294
  • 100 RUB4.4671
  • USD3.3169
Поиск
Обучающая площадка по добыче нефти

Цены на нефть продолжают уверенно расти

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Падение цен на нефть из-за коронавируса (32)
58 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/06/250546617.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210224/250993721/Tseny-na-neft-prodolzhayut-uverenno-rasti.html

Благодаря снижению темпов заражения коронавирусом в мире и началу вакцинации, опасения за состояние мировой экономики ослабевают

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост после публикации данных американского Минэнерго о добыче и запасах в стране за прошлую неделю, сообщает РИА Новости.

Согласно данным торгов, по состоянию на 19:50 тбс цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68% - до 67,12 доллара, майских - на 2,45%, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27% - до 63,07 доллара за баррель.

Специалист фондовой биржи реагирует известие о падении рынков
© AP Photo / Richard Drew
Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл – взгляд из России

Ранее Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.

Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3%, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.

В марте 2020 года нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. Кроме того, пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. В результате только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% из-за новостей о вакцине.

Темы:
Падение цен на нефть из-за коронавируса (32)
Теги:
Цены на нефть


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Оппозиция устроила автопробег из Тбилиси в Рустави в поддержку Мелия - видео
Оппозиция устроила автопробег из Тбилиси в Рустави в поддержку Мелия - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться