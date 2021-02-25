Китай добился полной победы над абсолютной нищетой – Си Цзиньпин

Всего же за время политики реформ и открытости, провозглашенной в конце 1970-х, от бедности избавились 770 миллионов человек, отметил председатель КНР

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Китай добился полной победы над крайней нищетой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном успехам в борьбе с бедностью. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за последние восемь лет удалось вывести из нищеты 98,99 миллиона сельских жителей, а из списка бедных районов исключили 832 уезда и 128 тысяч деревень. На это китайское правительство потратило почти 1,6 триллиона юаней (порядка 246 миллиардов долларов).

Всего же за время политики реформ и открытости, провозглашенной в конце 1970-х, от бедности избавились 770 миллионов человек, добавил Си Цзиньпин.

"За этот период Китай внес 70 процентов в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории", – заявил он.

Си Цзиньпин впервые провозгласил идею борьбы с бедностью в 2013 году, во время инспекционной поездки в провинцию Хунань. По его словам, нужно обеспечить вступление малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в "общество всеобщей средней зажиточности". Власти Китая ставили целью добиться этого до конца 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.