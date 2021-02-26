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Сувенирная монета криптовалюты биткоин

Биткоин продолжает стремительно падать в цене

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Экономика
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Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (39)
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Sputnik Грузия
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После достижения в прошлое воскресенье очередного рекорда в 58 тысяч долларов стоимость популярной криптовалюты постепенно снижается

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина падает в пятницу днем на 12%, опускаясь в район 44 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11:58 тбс снижался в цене на 11,7% – до 44 591 доллара. При этом минутами ранее показатель достигал 44,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 11,51% – до 44 677 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря преодолела тогдашний исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.

Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого стоимость биткоина преодолела максимальный уровень января в 41 950 долларов.

В воскресенье стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 58 тысяч долларов. Максимально криптовалюта достигала 58 352,8 доллара. Затем стоимость биткоина начала стремительно падать.

Темы:
Мир криптовалют: как делать деньги из воздуха (39)
Теги:
Биткоин


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