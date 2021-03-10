Цена биткоина продолжает уверенно расти

После достижения рекорда в 58 тысяч долларов стоимость популярной криптовалюты начала стремительно снижаться и упала до 44 тысяч долларов, однако за две недели отыграла свои позиции

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Биткоин уверенно растет в ходе торгов, превысив отметку в 57 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 5,38% - до 57,117 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4.90% - до 57,005 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.

Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.