Глава Госдумы: Россия последовательно уходит от долларовой зависимости

Россия наращивает переход на национальные валюты со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, передает РИА Новости.

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Политик отметил, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС.

"Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", – привел примеры Володин.

Он также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом, подчеркнул он, доля долларов США и евро была снижена с 45 до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что американский доллар останется в обращении в России, однако зависимость экономики от него надо снижать.

Спикер Совфеда также напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.

Замглавы МИД Сергей Рябков ранее в интервью агентству Блумберг отметил, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий".