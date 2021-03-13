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Биткоин в очередной раз обновил рекорд стоимости

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210313/251159696/Bitkoin-v-ocherednoy-raz-obnovil-rekord-stoimosti.html

После достижения рекорда в 58 тысяч долларов стоимость популярной криптовалюты начала стремительно снижаться и упала до 44 тысяч долларов, однако за три недели отыграла свои позиции

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Стоимость биткоина обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14:16 тбс рос в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14:26 тбс биткоин дорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.

Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58 352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.

Теги:
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