Мировые цены на нефть идут вверх

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мировые цены на нефть растут в понедельник, сообщает телеканал RT со ссылкой на данные торгов.

Цены на нефть продолжают уверенно расти>>

Отмечается, что апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,82%, составив $66,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,72% — до $69,72 за баррель.

Стоимость черного золота повышается на оптимизме инвесторов, связанном с восстановлением мировой экономики и улучшением спроса на топливо.