Мировые цены на нефть идут вверх

Стоимость черного золота повышается на оптимизме инвесторов, связанном с восстановлением мировой экономики и улучшением спроса на топливо

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мировые цены на нефть растут в понедельник, сообщает телеканал RT со ссылкой на данные торгов.

Цены на нефть продолжают уверенно расти>>

Отмечается, что апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,82%, составив $66,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,72% — до $69,72 за баррель.

Стоимость черного золота повышается на оптимизме инвесторов, связанном с восстановлением мировой экономики и улучшением спроса на топливо.

В частности, оптимистичные прогнозы подтверждаются экономическими данными Китая – второго по величине потребителя нефти в мире.

В марте 2020 года нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. Кроме того, пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. В результате только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% из-за новостей о вакцине.

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