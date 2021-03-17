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Автомобиль Audi A6

Компания Audi намерена полностью перейти на электромобили

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
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Популярный немецкий бренд в ближайшие 10-15 лет хочет полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Немецкая автомобилестроительная компания Audi объявила о полном прекращении разработки новых бензиновых и дизельных двигателей.

Как сообщает Autonews.ru, автоконцерн намерен в ближайшие 10-15 лет полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на электромобили.

Электромобиль
© CC0 / Pixabay / MikesPhotos
Мэрия Тбилиси продолжит устанавливать станции подзарядки для электромобилей в городе

По словам главного инженера немецкого бренда Маркуса Дюсманна, Audi продолжит совершенствовать нынешние силовые агрегаты внутреннего сгорания, чтобы соответствовать новым экологическим нормам в Европе.

При этом доводка моторов под стандарты "Евро-7", которые должны вступить силу в 2025 году, окажется "чрезвычайно трудной задачей".

Между тем Дюсманн раскритиковал чрезмерно агрессивную политику Евросоюза по ужесточению норм количества вредных выбросов, заявив, что польза для экологии от более "чистых" двигателей будет минимальной и не оправдывает огромные затраты на модернизацию моторов.

Ожидается, что последним "большим" классическим двигателем Audi станет знаменитый шестилитровый бензиновый агрегат W12. Им оснастят самую роскошную версию флагманского седана A8, которую будут выпускать под возрожденной маркой Horch. С завершением жизненного цикла модели применение этого мотора окончательно прекратится.

Любопытно, что ранее о решении полностью отказаться от производства автомобилей с классическими двигателями к 2030 году объявила шведская компания Volvo.

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Темы:
Популярная экономика (63)

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