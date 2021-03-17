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Вентиль на трубопроводе. Архивное фото

Российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан

© photo: Sputnik / Stringer
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210317/251194473/Rossiyskiy-gaz-budet-postavlyatsya-v-Armeniyu-cherez-Azerbaydzhan.html

"Газпром экспорт" и SOCAR подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Российский газ в ближайшие три недели будет поставляться в Армению через территорию Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Газпром экспорт".

Краткосрочный контракт на транспортировку российского газа, который позволит продолжать поставки потребителям Армении во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ – Закавказье" был подписан между российской компанией и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Архивное фото
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"ООО "Газпром экспорт" и Госнефтекомпания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана. Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии.

Согласно официальному заявлению Госнефтекомпании Азербайджана, магистральный трубопровод "Северный Кавказ – Закавказье" временно ремонтируется. В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите его газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе, говорится в информации SOCAR.

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